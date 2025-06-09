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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحجاج المتعجلون يختتمون المناسك بأداء طواف الوداع

أرشيفية
أرشيفية
أحمد قاسم

أدى حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين، أمس الأحد، طواف الوداع، إيذانًا بانتهاء مناسكهم، في وقت شهد فيه المسجد الحرام كثافة كبيرة في حركة الطواف تخطت الطاقة التشغيلية المقررة التي تبلغ 107 آلاف طائف في الساعة.

وسخرت الجهات المعنية كافة إمكاناتها لتيسير تفويج الحجاج المتعجلين وضمان انسيابية الحركة داخل الحرم المكي، وذلك من خلال خطة تشغيلية شاملة مدعومة بخدمات نقل وتنقل ميدانية دقيقة.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، جرى توفير 400 عربة كهربائية وأكثر من 10 آلاف عربة يدوية، إلى جانب تشغيل 210 بوابات ذكية، لتنظيم حركة الدخول والخروج ومواجهة الازدحام في صحن الطواف ومرافق المسجد.

مرافق موسعة واستعدادات مكثفة لخدمة الحجاج

في المسعى، بلغت الطاقة الاستيعابية للسعي بين الصفا والمروة نحو 118 ألف ساعٍ في الساعة، في وقت جُهزت فيه 12 عربة مخصصة للتحلل من النسك، و4 مواقع لحفظ الأمتعة، بهدف تسهيل تنقل الحجاج وتخفيف الأعباء عنهم أثناء أداء الشعائر.

كما جرى تعزيز منظومة الخدمات المساندة داخل المسجد الحرام وساحاته، من خلال تجهيز مستشفيين لتقديم الرعاية الطبية العاجلة، ونشر 99 موقعًا لدورات المياه، فضلًا عن أكثر من 50 نقطة إرشاد ميدانية تضم فرقًا راجلة تقوم بتوجيه الحجاج وتقديم الدعم اللوجستي اللازم.

انسيابية وتنظيم رغم الزحام

ورغم الكثافة البشرية التي شهدها المسجد الحرام في هذا اليوم، فإن فرق التنظيم الميداني تمكنت من الحفاظ على انسيابية الحركة، مدعومة بتقنيات ذكية ومراقبة دقيقة للحشود، ضمن خطة محكمة تنفذها السلطات السعودية في موسم الحج لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

يُذكر أن طواف الوداع يُعد آخر شعائر الحج، ويؤديه الحجاج قبل مغادرتهم مكة المكرمة، ما عدا المرضى والنساء في حالات خاصة، وهو واجب عند جمهور العلماء.

الحج طواف الوداع موسم الحج السعودية مناسك الحج مكة المكرمة

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