وفود إعلامية تزور مركز التحكم والقيادة للمشاعر المقدسة خلال موسم الحج

زارت الوفود الإعلامية المشاركة في تغطية موسم الحج عام 1446ه مركز التحكم،والقيادة للسُلطات السعودية المسؤولة عن إدارة المشاعر المقدسة،والتأكد من سلاسة،ويسر إتمام مناسك الحج في أمان،وسلام لمختلف الحجاج.

واستخدمت المملكة العربية السعودية وسائل تقنية حديثة في المجال الطبي المسؤول عن توفير الخدمات الطبية لضيوف الرحمن وكانت تلك التقنيات هي استخدام طائرات الدرونز في توصيل الدواء في النقاط الطبية المنتشرة بمختلف الأماكن في المشاعر المقدسة.

وبلغ عدد الحجاج الذين زاروا المملكة السعودية لعام 2025 مليون و673 ألف حاج حسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية.