خروجات العيد على قد الإيد.. إليك أفضل الأماكن بأسعار مناسبة

مع اقتراب عيد الأضحى 2025، يتزايد البحث عن خروجات مميزة وبأسعار مناسبة تناسب العائلات والأفراد.

ويقدم عدد من الأماكن في القاهرة تجارب ترفيهية متنوعة، منها “كاياك النيل كلوب” بمنيل شيحة بأسعار تبدأ من 220 جنيه، و”ديستريكت 5 مول” بالقاهرة الجديدة الذي يجمع بين التسوق والترفيه.

كما توفر الحديقة الثقافية للأطفال دخولًا مجانيًا مع ورش وأنشطة تعليمية، وتشمل الخيارات الأخرى منتزه الطاهرة، حديقة المريلاند، ممشى أهل مصر، كيدزانيا، وجزيرة المعادي.

وتبدأ أسعار الدخول من 5 جنيه، ما يجعلها وجهات مثالية لقضاء عطلة ممتعة دون تكاليف باهظة، مع تنوع يناسب كل أفراد الأسرة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.