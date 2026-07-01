محلل رياضي يطمئن الجماهير قبل مواجهة أستراليا.. تفاصيل

أكد الكابتن عماد غنيم، المحلل الفني الرياضي، أن فارق الطول بين لاعبي المنتخب المصري ونظيره الأسترالي لن يكون العامل الحاسم في المواجهة المرتقبة، مشددًا على أن الجهاز الفني يدرك جيدًا طبيعة المنافس ويملك الحلول المناسبة للحد من خطورته.

وقال غنيم، خلال حواره ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الحديث المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القامات الطويلة للاعبي منتخب أستراليا أمر طبيعي، لكنه لا يستدعي القلق.

وأوضح أن المنتخب الأسترالي يضم عددًا من اللاعبين أصحاب القامات الطويلة، إذ يصل طول بعضهم إلى 198 و190 سم، إلا أن المنتخب المصري سبق له مواجهة منتخب نيوزيلندا، الذي يعتمد على أسلوب لعب مشابه، وهو ما منح اللاعبين خبرة كبيرة في التعامل مع هذا النوع من المنافسين.

وأشار إلى أن هذه التجربة ساهمت في إعداد المنتخب بصورة أفضل للمواجهة المقبلة، مؤكدًا أن الجهاز الفني أصبح يمتلك تصورًا واضحًا لكيفية الحد من خطورة المنتخب الأسترالي واستغلال نقاط ضعفه.