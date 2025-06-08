قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى لمواجهة باتشوكا المكسيكى مساء اليوم في الثانية عشرة صباح بمباراة ودية قبل خوض منافسات مونديال الأندية.

تقام مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكى اليوم في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا الودية

تنقل قناة أون تايم سبورتس 1 مباراة الأهلي وباتشوكا الودية قبل كأس العالم للأندية وسيعلق علي المباراة التونسي رؤوف خليف.

وتقام المباراة على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية، ضمن استعدادات الأهلي للمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025.

الأهلي يبدأ مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة إنتر ميامي بقيادة ميسي

وتضم بعثة الأهلي التي أعلنها النادي عبر موقعه الرسمي 25 لاعبًا هم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، ومحمد سيحا وياسر إبراهيم وأشرف داري ومصطفى العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح، وعمر كمال ويحيى عطية الله وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر، وحسين الشحات وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ونيتس جراديشار وأليو ديانج، على أن يلحق بهم وسام أبو علي