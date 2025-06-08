خبير تحكيمي يثير الجدل: هل دُرس عقد محمد شحاتة بعناية؟

أثار خبير تحكيمي عامر العمايرة حالة من الجدل في الأوساط الرياضية بعد تعليقه على تفاصيل عقداللاعب محمد شحاتة مع النادي الزمالك ، متسائلًا عما إذا كان العقد الخاص باللاعب قد تم دراسته بالشكل الكافي لتفادي أية أزمات مستقبلية .

وقال العمايرة عبر تصريحات أثارت تفاعلًا واسعًا: "هو حد قرأ عقد محمد شحاتة كويس؟"،‏عشان هترجع تزعل و أنا عارف ردك من دلوقتي شحاته مش خاين و مش زى كهربا و أمام و بن شرقي و زيزو " . \

وتصدر اللاعب أحمد سيد زيزو، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد التصريحات المثيرة بعد الانتقال للنادي الأهلي.

وقال أحمد سيد زيزو، إن والده طلب من إدارة نادي الزمالك بعد شهر يناير الماضي، أموال كونه وكيل أعمال، وأن أي وكيل أعمال لاعب يحصل على أموال وهذا حق له.

وتابع: "أبويا أول مرة يطلب عمولة من نادي الزمالك كان في المرحلة الأخيرة من المفاوضات، على الرغم من عمله كوكيل لفترة طويلة دون أي مقابل".

وأشار إلى أن ما فعله والده ليس أمرا غريبا، وعرف موجود في نادي الزمالك، ومع أي لاعب.

وتابع:" هتافات جماهير الزمالك ضده جعلته يغضب لآنه لم يفعل شئ يغضب الجماهير، وأن التفاوض الذي كان يقوم به كان هناك 8 نجوم آخرين يقومون به".