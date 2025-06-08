سباليتي يعلن رحيله عن تدريب منتخب إيطاليا

أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني للمنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، أن مباراة "الآزوري" أمام مولدوفا، المقررة الإثنين ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ستكون الأخيرة له في منصبه.

وجاء إعلان سباليتي خلال مؤتمر صحفي، الأحد، بعد يومين فقط من الهزيمة القاسية التي تلقاها المنتخب الإيطالي أمام نظيره النرويجي بثلاثة أهداف دون رد في أوسلو، ضمن منافسات التصفيات.

وقال سباليتي: "تحدثت مع رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، جابرييلي جرافينا، يوم السبت، وأبلغني أنه سيتم إعفائي من مهمتي كمدرب للمنتخب. أشعر بالحزن، فلم أكن أرغب في الرحيل، وكنت أود الاستمرار في عملي".

وكان جرافينا قد أكد، في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة بارما، دعمه الكامل للمدرب ومشروعه، رغم الانتقادات التي طالته عقب تراجع النتائج.

وقال: "علينا أن نواصل القتال من أجل التأهل إلى كأس العالم، ولا يزال أمامنا العديد من المباريات. أنا مؤمن بهذا الفريق، وبهذا المشروع. سباليتي شخصية استثنائية ويمتلك روحًا نبيلة، وما يتعرض له من هجمات غير مبرر".

وتشير التوقعات إلى أن الاتحاد الإيطالي سيبدأ قريبًا في البحث عن بديل لسباليتي، مع تداول أسماء مثل كلاوديو رانييري وستيفانو بيولي كأبرز المرشحين لخلافته.