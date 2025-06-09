بفستان بسيط.. ياسمين عز تستعرض جمالها

شاركت الإعلامية ياسمين عز، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ياسمين عز، مرتدين فستان بسيط باللون الاسود، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين عز، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ياسمين عز، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الإعلامية ياسمين عز