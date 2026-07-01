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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"تطوير مصر" تختتم النسخة السابعة من مسابقة الإبداع وتؤكد التزامها بتمكين رواد الأعمال والمبتكرين

احمد شلبى
احمد شلبى
أحمد عبد القوى

أعلنت شركة تطوير مصر، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن اختتام النسخة السابعة من مسابقة تطوير مصر للإبداع، وذلك خلال حفل أقامته الشركة في قلعة صلاح الدين الأيوبي للإعلان عن الفائزين وتوزيع الجوائز. وشهد الحفل تأهل 7 متسابقين إلى المرحلة النهائية من المسابقة، حيث استعرض المتسابقون حلولهم المبتكرة أمام لجنة التحكيم بدءًا من الفكرة ووصولًا إلى التطبيق العملي. وجاء تنظيم النسخة السابعة بالشراكة مع جوائز مصر لريادة الأعمال (EEA)، في إطار تكامل الجهود لدعم منظومة ريادة الأعمال في مصر، وإتاحة فرص أكبر للمبتكرين ورواد الأعمال للتواصل مع المستثمرين والخبراء، وتسريع تحويل الأفكار الواعدة إلى مشروعات قابلة للتطبيق.
وضمت لجنة التحكيم نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار والتطوير العقاري، حيث شارك في مراجعة وتقييم المشروعات المتأهلة كل من د. أحمد شلبي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، ود. دينا شريف، المدير التنفيذي لـ MIT Kuo Sharper Center for Prosperity & Entrepreneurship، وعلي مختار، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون لرأس المال المخاطر، ود. محمد فهمي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي للتكنولوجيا والأبحاث لشركة iVolution AI by LOGIC، حيث تولّت اللجنة مراجعة وتقييم المشروعات المتأهلة وفق مجموعة من المعايير، شملت مدى ابتكار الفكرة، وقابليتها للتطبيق، وإمكانات النمو والتوسع، ومدى مساهمتها في تقديم حلول عملية تدعم القطاعات والمجالات المختلفة.
وأسفرت النتائج عن تتويج ثلاثة فائزين، حيث فاز Nubrik في فئة Ideation، وحصل على جائزة بقيمة 400 ألف جنيه مصري، إلى جانب برنامج تدريبي متخصص تقدمه رضوى رستم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Handover، بهدف تمكينه من تطوير فكرته وتحويلها إلى مشروع قابل للتطبيق والنمو. كما فاز كل من Pro Tile وSolar Sector في فئة MVP، وحصل كل منهما على جائزة بقيمة 600 ألف جنيه مصري. ولم يقتصر الدعم على الجانب المالي، بل امتد ليشمل الإرشاد العملي ونقل الخبرات وفرص التواصل مع الشركاء والخبراء، بما يدعم تحويل الأفكار إلى مشروعات قابلة للتوسع، مع إتاحة فرص تعاون مستقبلية مع تطوير مصر كما حدث في النسخ السابقة.
ويجسد اختيار المشروعات الفائزة تنوع الحلول الابتكارية التي تستهدف مواجهة تحديات حقيقية في قطاعات البناء والاستدامة والزراعة، بما يعكس الإمكانات الواعدة لرواد الأعمال في تقديم حلول ذات أثر اقتصادي وبيئي مستدام. فقد طورت Nubrik حلولًا لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم وتحويلها إلى مواد بناء صديقة للبيئة، بما يدعم مبادئ الاقتصاد الدائري والتنمية العمرانية المستدامة. فيما تقدم Pro Tile حلولًا مبتكرة لإعادة تدوير مخلفات الرخام والجرانيت وتحويلها إلى واجهات خارجية خفيفة الوزن وعالية الكفاءة، تسهم في تحسين العزل الحراري للمباني، وخفض تكاليف التنفيذ، وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة. أما Solar Sector، فتقدم منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المزارعين على التحول إلى أنظمة الري بالطاقة الشمسية، من خلال تقييم احتياجاتهم وربطهم بالموردين المعتمدين وتوفير الدعم الفني، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة في القطاع الزراعي.
وفي كلمته خلال الحفل، قال الدكتور أحمد شلبي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر: "نؤمن في تطوير مصر بأن الابتكار لا يبدأ بالأفكار وحدها، بل بالأشخاص القادرين على تحويل تلك الأفكار إلى حلول تُحدث أثرًا حقيقيًا. ومن هذا الإيمان أطلقنا مسابقة تطوير مصر للإبداع عام 2017، ليس باعتبارها مسابقة تقليدية، وإنما منصة متكاملة لاكتشاف المبتكرين، وتمكين رواد الأعمال، وربط الأفكار الواعدة بفرص التطبيق الفعلي داخل السوق. وعلى مدار سبع نسخ، أثبتت المسابقة أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالاستثمار في الإنسان قبل المشروع."
وأضاف: "تمكين المبتكرين ورواد الأعمال هو الطريق لبناء مجتمعات أكثر استدامة، وقطاع عقاري أكثر ابتكاراً، ومستقبل يُصنع بالتعاون بين رواد الأعمال، والتكنولوجيا، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية. "

تطوير مصر مشروع

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