العمل تواصل اختبارات المتقدمين على فرص العمل الزراعية الموسمية بالخارج

واصلت وزارة العمل، لليوم الثاني على التوالي، إجراء الاختبارات النظرية للمتقدمين لشغل 350 فرصة عمل في مجال العمالة الزراعية الموسمية بالخارج، وذلك ضمن مراحل التقييم والاختيار التي تنفذها الوزارة وفقًا للمعايير الفنية والمهنية المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن استمرار الاختبارات يأتي في إطار خطة دقيقة لاختيار أفضل العناصر المؤهلة، بما يضمن توفير عمالة مصرية تمتلك الكفاءة والخبرة اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل الخارجي، والحفاظ على المكانة المتميزة التي يحظى بها العامل المصري في مختلف الأسواق الدولية..وأوضحت أن الاختبارات النظرية تمثل مرحلة أساسية ضمن منظومة التقييم، يعقبها إجراء الاختبارات العملية والمقابلات الشخصية، وصولًا إلى اختيار المرشحين المستوفين للشروط المطلوبة تمهيدًا لاستكمال إجراءات السفر.

وكان وزير العمل حسن رداد قد أعلن في وقت سابق عن توفير 350 فرصة عمل للعمالة الزراعية الموسمية بإحدى الدول العربية، بعقود لمدة عامين، وبراتب شهري يبلغ 409 دولارات، إلى جانب عدد من المزايا، تشمل توفير الإقامة، والتأمين الطبي، ووجبات الطعام، وتذاكر السفر ذهابًا وإيابًا، فضلًا عن يوم راحة أسبوعيًا، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لفتح أسواق عمل خارجية جديدة، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب المصري.