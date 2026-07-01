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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

برنامج اللغة الفرنسية والترجمة بكلية الآداب جامعة العاصمة.. طريقك إلى سوق العمل

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
حسام الفقي

هل تحلم بأن تصبح مترجمًا محترفًا؟ أو تعمل في السفارات، والمنظمات الدولية، والشركات متعددة الجنسيات، وقطاع السياحة، ووسائل الإعلام، أو في مجال الترجمة والتحرير وصناعة المحتوى؟ إذا كانت إجابتك نعم، فإن برنامج اللغة الفرنسية والترجمة بكلية الآداب جامعة العاصمة هو البداية الحقيقية لتحقيق هذا الحلم.


أحد البرامج الأكاديمية المتميزة بنظام الساعات المعتمدة، والذي صُمم ليمنح الطلاب تأهيلًا أكاديميًا وعمليًا يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

لا يكتفي البرنامج بتعليم اللغة الفرنسية، بل يصنع متخصصًا يجيد التحدث والكتابة بطلاقة، ويمتلك القدرة على الترجمة الاحترافية من وإلى اللغة الفرنسية في مختلف المجالات، مع إتقان أحدث تقنيات الترجمة الحاسوبية والأدوات الرقمية التي أصبحت عنصرًا أساسيًا في سوق العمل الحديث، ليصبح الخريج قادرًا على المنافسة داخل مصر وخارجها.


ويتميز البرنامج بخطة دراسية متطورة تعتمد على نظام الساعات المعتمدة بإجمالي 142 ساعة معتمدة موزعة على ثمانية فصول دراسية، تجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، بما يضمن إعداد خريج يمتلك المعرفة اللغوية والمهارات المهنية والتقنية التي تؤهله للعمل بكفاءة في مختلف المؤسسات.


ويتعرف الطالب خلال الدراسة على نظريات الترجمة وأساليب تطبيقها، ويتدرب على ترجمة النصوص العامة والمتخصصة في مجالات السياسة والاقتصاد والأدب والإعلام وغيرها، إلى جانب تنمية مهارات استخدام المعاجم والمراجع المتخصصة، واكتساب مهارات الترجمة الحاسوبية، وحل المشكلات التي تواجه المترجم أثناء العمل، فضلًا عن تطوير مهارات التفكير النقدي والتحليل والتواصل والعمل الاحترافي.
ويفتح البرنامج أمام خريجيه مجالات عمل واسعة تشمل السفارات والقنصليات، والمنظمات الدولية، وشركات الترجمة، ودور النشر، ووسائل الإعلام، وشركات السياحة والطيران، والمؤسسات التعليمية، والشركات متعددة الجنسيات، ومراكز خدمة العملاء الدولية، والعمل الحر في الترجمة وصناعة المحتوى، وهو ما يجعله من البرامج التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير باستمرار.
ويأتي البرنامج في إطار رؤية كلية الآداب بجامعة العاصمة لإعداد خريج يمتلك المهارة اللغوية، والكفاءة المهنية، والقدرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز فرصه في التميز والريادة، ويؤهله ليكون سفيرًا للغة والثقافة، وقادرًا على بناء جسور التواصل بين الشعوب.


وتدعو كلية الآداب بجامعة العاصمة طلاب الثانوية العامة إلى اغتنام هذه الفرصة والانضمام إلى برنامج اللغة الفرنسية والترجمة، ليبدأوا رحلة تعليمية تجمع بين الإبداع اللغوي، والتكنولوجيا الحديثة، والفرص المهنية الواسعة، وصولًا إلى مستقبل مهني يليق بطموحاتهم في عالم أصبح يتحدث بلغة المعرفة والتواصل.

كلية الآداب جامعة العاصمة جامعة العاصمة برنامج اللغة الفرنسية

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