طريقة عمل صينية كفتة بالبرغل بمذاق لا يقاوم

قدمت الشيف منال العالم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، طريقة عمل صينية كفتة بالبرغل، فهي من الاطباق الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في العيد.

مقادير صينية كفتة بالبرغل



الكفتة:

1 كوب برغل ناعم

4 فص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة فلفل اسود

1 ملعقة صغيرة نعناع مجفف

2 ملعقة صغيرة ملح

نصف حبة متوسطة فلفل حلو احمر مهروس

1 كيلو لحم مفروم ناعم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون





البطاطس:

3 حبة متوسطة بطاطس

1 حبة كبيرة بصل، شرائح رقيقة

2 حبة متوسطة طماطم شرائح رقيقة

2 قرن فلفل اخضر مفروم

1 حبة متوسطة فلفل حلو احمر شرائح رقيقة

1 ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل اسود

نصف كوب زيت زيتون

1 كوب ماء

للتزيين: بقدونس مفروم





طريقة تحضير صينية كفتة بالبرغل

1.سخني الفرن ٢٠٠، احضري صينية مستديرة مقاس ١٢ بوصة تقريبا.

2.اغمري البرغل بالماء لبضع دقائق. تخلصي من الماء

3.ضعي البرغل في طبق واسع، اضيفي الثوم، الفلفل، النعناع، الملح، الفليفلة، وادعكي المكونات جيدا ليصبح البرغل ناعم جدا.

4.اضيفي اللحم والزيت واستمري بالدعك لتحصلي على معجون كفتة ناعم، اتركيه جانبا لبضع دقائق لترتاح الكفتة.

5.في الصينية ضعي البطاطس، البصل، الطماطم، الفلفل، الملح، الفلفل الأسود ونصف كمية زيت الزيتون وقلبي لتختلط المكونات مع بعضها. رتبيها في الصينية طبقة متساوية

6.احضري عود خشبي وشكلي الكفتة الى أصابع. ابعدي العود.

7.رصي الكفتة في الصينية على شكل دائرة بشكل جذاب.

8.وزعي بقية الزيت، اضيفي الماء. غلفي الصينية بالألمنيوم

9. ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة ٣٠ دقيقة ثم انزعي الورق واتركيها لبضع دقائق لتتحمر