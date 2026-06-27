نسر الأناضول 2026| انطلاق فعاليات التدريب الجوى المصري التركي المشترك

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انطلقت فعاليات التدريب الجوى المشترك المصري التركي "نسر الأناضول 2026"، بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام لكل من مصر وتركيا وأذربيجان، بالإضافة إلى طائرة الإنذار المبكر التابعة لحلف الشمال الأطلنطي، والذى يتم تنفيذه على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية بدولة تركيا.

وبدأت فعاليات التدريب بعقد عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبيـة بين العناصر المشاركة.

ومن المقرر أن يشهد التدريب تنفيذ عدد من الطلعات الجوية المشتركة لصقل مهارات القوات المشاركة، بما يمكنهم من تنفيذ المهام المكلفين بها بكفاءة وإقتدار.

ويأتى التدريب فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والتركية.