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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية اللبناني: المفاوضات التي تقودها الدولة هي المسار الوحيد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي

وزير الخارجية اللبناني
وزير الخارجية اللبناني
أ ش أ

أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي أن المسار التفاوضي الذي تقوده الدولة اللبنانية يمثل السبيل الوحيد والحصري لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، والتوصل إلى اتفاق دائم يكرس الاستقرار ويحفظ حقوق لبنان وسيادته ومصالحه الوطنية.

وقال رجي - في بيان - إن المرحلة الراهنة تتطلب توحيد جميع الجهود المحلية والإقليمية والدولية خلف مسار واحد تقوده الدولة اللبنانية، معرباً عن تقدير لبنان للجهود والمبادرات التي تبذلها الدول الشقيقة والصديقة دعماً لهذا المسار.

ودعا وزير الخارجية اللبناني الشركاء الدوليين إلى تركيز دعمهم على هذا المسار باعتباره الإطار الشرعي الوحيد القادر على التوصل إلى تسوية حقيقية ودائمة، محذراً من أن أي مسارات موازية أو أطر بديلة تتناول الملف اللبناني خارج إطار الدولة لن تؤدي إلا إلى تشتيت الجهود وإضعاف الموقف التفاوضي اللبناني في هذه المرحلة الحساسة.

وزير الخارجية اللبناني التفاوضي السبيل الوحيد الانسحاب الإسرائيلي مصالحه الوطنية

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