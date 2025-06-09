محمد أيوب: تعاقدنا مع منصة عالمية لخدمة القطاع الفندقي

قال محمد أيوب رئيس غرفة المنشآت الفندقية ، أنه تم التعاقد مع أحد أهم المنصات العالمية ،العاملة فى خدمة المنشآت الفندقية والمناطق السياحية والآثرية والمطاعم والمطارات والمتاحف والمحميات البيئية ،وهي مخصصة لاستطلاع رأى السائحين .

وأكد أيوب أن المنصة تستطلع رأي الزائرين وتقارن الخدمات السياحية المقدمة بين الفنادق وبعضها البعض وبين مصر كمقصد سياحي ودول سياحية أخرى مثيلة ، الأمر الذى يترتب عليه تطوير الخدمات بالفنادق المصرية والمناطق السياحية.

المنشآت الفندقية



أوضح رئيس غرفة المنشآت الفندقية ، أن تم الاتفاق على تجديد التعاقد مع المنصة ،للإستفادة من التقارير الصادرة من السائحين الوافدين لمصر،على أن تقسم قيمة التعاقد بين كلا من صندوق السياحة والإتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية.



فيما أشار رئيس غرفة المنشآت الفندقية إلى الحرص على مراعاة مصالح الفنادق الأعضاء، ونواجه التحديات التي جاءت على رأسها التدخل لدى وزارة الكهرباء لجدولة مديونيات الكهرباء لدى بعض الفنادق.

وأوضح أن أبرز النقاط التي عملنا عليها سابقًا هي الاجتماع مع وزير السياحة والآثار شريف فتحي، ووزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمود عصمت، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية حسام الشاعر، لمناقشة تضرر المنشآت الفندقية من قطع التيار الكهربائي عن أي منشأة فندقية أو سياحية، بالإضافة إلى النظر في إمكانية جدولة المديونيات.