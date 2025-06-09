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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابع أيام العيد.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

انخفضت أسعار الدواجن بشكل  ملحوظ اليوم الإثنين رابع أيام عيد الأضحي   بالبورصة، عقب ارتفاعات متتالية طالت الدواجن خلال الأيام  الماضية ، ليصل سعر كيلو الدواجن البيضاء إلي 75 جنيهًا بعدما وصلت إلي 80 جنيهًا منذ يومين.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم في مصر، بالمزارع والأسواق.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين

انخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 75 جنيها بعدما وصل إلى 80 جنيها أى انخفضت حوالى 5 جنيهًا، وتصل  للمستهلك بسعر 85 جنيها، كما انخفضت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 58 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 80 جنيها.

أسعار الفراخ الحمراء 

وارتفع سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 95 جنيهًا بعدما كان سعرها 90 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات.
 

بينما استقر سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.
 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتابعية اليوم من  220 لـ 200 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 100 إلى 110  جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 55 و 65 جنيهًا.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
سعر البط 160 جنيهًا.
سعر الأرانب 140 جنيهًا.

 

أسعار البيض اليوم الإثنين

واستقرت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 135 جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 110 جنيهات.

كما ارتفعت سعر كرتونة البيض الأبيض 100 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 135 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 110 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 125 جنيها.
 

أسعار البط اليوم

تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات إلى 11 جنيها.
كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.
كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.
لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيها.
لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .
لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.

 

صناعة الدواجن 

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن صناعة الدواجن في مصر صناعة مستقرة، وهناك متابعة دائمة من خلال أجهزة الوزارة المعنية متمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة للقطعان والمزارع، ولم يتم تسجيل حالات نفوق، كما أن جميع التحصينات متوفرة من خلال معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، والوحدات البيطرية بجميع أنحاء الجمهورية.

وأكد الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ان حالة مزارع الدواجن في مصر، مطمئنة، وصناعة الدواجن تعد من الصناعات المستقرة، فضلا عن توافر جميع التحصينات ولا يوجد أي نقص بها، فضلا عن استمرار  أعمال الترصد الوبائي المستمرة، التي تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات، من خلال الكفاءات الطبية البيطرية المدربة، والمؤهلة التي تتولى بشكل دائم أعمال المتابعة، والتواصل مع المربين، وتقديم الدعم الفني والتوعية والإرشاد لهم.
وأشار رئيس  الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إلى أنها لم تتلق أي بلاغات حول انتشار  حالات نفوق نتيجة نقص في التحصينات أو انتشار أية اوبئة أو امراض، وهو مالم تكشف عنه أيضا اي من فرق التقصي والترصد الوبائي بالهيئة.
 

الدواجن أسعار الدواجن رابع أيام عيد الأضحي البيض أسعار الدواجن الأمهات البانيه

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