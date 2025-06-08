مفاجأة من المحكمة الدولية في شكوي بيراميدز ضد الأهلي

كشفت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» عن قائمة القضايا المدرجة لديها للنظر فيها حتى نهاية يونيو الجاري، دون أن تتضمن القائمة شكوى نادي بيراميدز بشأن سحب لقب الدوري الممتاز من النادي الأهلي، في خطوة اعتبرها البعض بمثابة ضربة مؤقتة لآمال بيراميدز في تغيير مصير البطولة التي انتهت رسميًا بتتويج الأهلي بفارق نقطتين.

ورغم أن المحكمة أشارت إلى تلقيها ملف الشكوى المقدمة من بيراميدز ضد كل من الأهلي، واتحاد الكرة، ورابطة الأندية، على خلفية أزمة خصم النقاط المرتبطة بعدم خوض الأهلي مباراة القمة أمام الزمالك، فإنها أكدت أن القضية ما زالت قيد الدراسة، دون تحديد موعد لجلسة استماع رسمية حتى الآن.

في المقابل، أفادت المحكمة بتحديد جلسة استماع يوم 12 يونيو الجاري للنظر في نزاع تعاقدي بين نادي فاركو واللاعب موسيس توراي، الذي رحل عن الفريق وتقدم بشكوى لعدم حصوله على مستحقاته المتأخرة، لتُدرج القضية ضمن القضايا ذات الأولوية في الفترة المقبلة.

يذكر أن الأهلي تُوّج رسميًا بلقب الدوري المصري لموسم 2024-2025 بعد سباق شرس مع بيراميدز، الذي حلّ ثانيًا بفارق نقطتين.

وقد اعترض بيراميدز على قرار رابطة الأندية باعتبار الأهلي خاسرًا إداريًا في مباراة القمة دون خصم النقاط من رصيده، مطالبًا بإعادة النظر في الترتيب النهائي للبطولة، بدعوى أن عدم الخصم أخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص.