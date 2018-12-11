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رياضة

للمرة الأولى.. الجماهير تعود للمدرجات بمباراة الزمالك والقطن التشادي

الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:16 ص
صدى البلد
ملك موسي
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مباراة الفريق أمام القطن التشادي في ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، المقرر لها السبت المقبل، على ملعب بتروسبورت، ستشهد دخول الجماهير للمدرجات، للمرة الأولى خلال الموسم الحالي، عن طريق التذاكر وليس الدعوات.

وأوضح النادي، أنه سيتم بيع تذاكر المباراة بممر الملك فاروق في شارع جامعة الدول، غدا الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة صباحا، مشيرا إلى أن التذاكر المطروحة للبيع ستشمل "درجة أولى وتانية وموحدة ومقصورة".

وأكد أن هذه المباراة ستكون التجربة الأولى لعودة الجماهير خلال الموسم الحالي، وفي حالة الالتزام والانضباط بالتشجيع في المدرجات، وعدم استخدام الشماريخ أو السباب؛ ستعمم خلال مباريات الفريق ببطولة الدوري العام.
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