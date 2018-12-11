محافظ دمياط تتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع ناصر بكفر سعد

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط جولة تفقدية، اليوم بعدد من المدن بنطاق المحافظة لمتابعة تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطرق والشوارع، حيث قامت المحافظ بزيارة مدينة كفر سعد لمتابعة تلك الأعمال والتى تقوم بتنفيذها الوحدة المحلية بشارع ناصر.
وتجولت المحافظ بالشارع الذى تم تركيب البلدورات به وإجراء أعمال صيانة الأرصفة وأعمدة الإنارة ووجهت سيادتها لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد برفع مخلفات البناء الموجودة على جانب الطريق و إزالة كافة الإشغالات والتعديات وكذلك إلزام أصحاب المحال التجارية بوضع صناديق للقمامة بباقي شوارع المدينة للحفاظ على مستوى النظافة العامة.