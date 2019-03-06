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رياضة

فينيسيوس جونيور يكشف حجم إصابته

الأربعاء 06/مارس/2019 - 01:04 م
صدى البلد
إسراء أشرف
كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، عن حجم الإصابة التي تعرض لها في مواجهة أياكس أمستردام الهولندي، أمس الثلاثاء، بإياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال جونيور في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أخبرني الطبيب أن إصابتي ليست خطيرة".

تابع: "خلال إحدى الهجمات، قام المدافع بضربي بقوة في القدم اليمنى، حاول أطباء النادي تهدئتي، وقالوا لا يوجد شيء خطير لا تقلق".

أضاف: "نحن ندرك جيدًا أن الخروج من دور الـ16 أمر محزن للغاية، لأن ريال مدريد اعتاد على الانتصارات في كل شيء، كان يومًا صعبًا علينا جميعًا، وحاليًا نركز على ما يتبقى من الموسم".

وتعرض فينيسيوس لإصابة في الساق اليمنى، بالشوط الأول، ليدخل زميله الإسباني ماركو أسينسيو بدلًا منه.

وكان ريال مدريد ودع بطولة كأس ملك إسبانيا أمام غريمه التقليدي برشلونة يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يخسر مجددًا أمام البارسا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني، ليبتعد عن صراع الليجا.

واختتم الميرنجي أسبوعه المأساوي، بالخروج من دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، أمام أياكس أمستردام الهولندي، ليلة أمس، بنتيجة 5-3 مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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