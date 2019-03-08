في اليوم العالمي للمرأة.. 10 نساء برعن في مهام صعبة.. سميرة موسى أشهر عالمة ذرة .. زها حديد أيقونة التصميم المعماري.. لطيفة النادي أول طيارة .. إليزابيث بلاكويل أول طبيبة بـ أمريكا وانجلترا.. صور

إليزابيث بلاكويل.. تحدت العالم لتصبح أول طبيبة بأمريكا

بيرتا بينز صاحبة أطول رحلة بالسيارة

ليلى عبد المنعم مصرية صاحبة المائة اختراع



1- سميرة موسى عالمة الذرة



أول عالمة ذرة مصرية، وأول معيدة في كلية العلوم بجامعة القاهرة حاليًا، حصلت على شهادة الماجستير في موضوع التواصل الحراري للغازات، دعت كثيرًا لأهمية امتلاك السلاح النووي وتؤمن أن ملكيته تسهم في تحقيق السلام.



2- زها حديد أشهر مصممة معمارية



اختيرت من ضمن أكثر الشخصيات النسائية تأثيرًا في العالم، وبرعت في مجال التصميم المعماري، وهي عراقية الأًصل، صممت أكبر وأهم المباني حول العالم في كثير من الدول، وهي وأول إمرأة تفوز جائزة بريتزكر للعمارة وتوفيت في 2016.



3- لطيفة النادي أول طيارة مصرية



لم توقفها العادات وتقاليد المجتمع من تحقيق حلمها، فكانت مولعة بالطيران واتجهت لدراسته سرًا دون علم أسرتها، تعد لطفية أول امرأة مصرية تقود طائرة بين القاهرة والإسكندرية، وثاني امرأة في العالم تقود طائرة منفردة، وخاضت تجربة الطيران لأول مرة عام 1933.



4- إليزابيث بلاكويل.. أول طبيبة بأمريكا



أول طبيبة من النساء في الولايات المتحدة وإنجلترا وعملت لتحسين الأحوال الصحية في الأحياء الفقيرة، فهي تعد أول أمرأة تقتحم مجال الطب في الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يعد بمثابة أمر صعب في هذه الأوقات على أن تخوضه امرأة إلا أنها تحدت العالم ونجحت في تحقيق حلمها، وصممت على دراسة الطب رغم أن 17 جامعة رفضتها في بداية مشوارها.



5- بيرتا بينز صاحبة أطول رحلة بالسيارة



وهي زوجة المخترع الألماني كارل بنز، استثمرت في مشاريع بنز التجارية عام 1871م، وساعدت زوجها في تطوير أول براءة اختراع لسيارة في عام 1888م، كما أنها تعد صاحبة أول رحلة طويلة بالسيارة في التاريخ.



6- ليلى عبد المنعم.. أم المخترعين



وهي مخترعة مصرية عالمية، وصلت عدد اختراعتها إلى مائة اختراع، ومن هنا أطلق عليها لقب "أم المخترعين" نظرًا لاختراعاتها الكثيرة، وفي مؤتمر جلوبل بلندن تسلمت وسام استحقاق عالمي، وكان ترتيبها الثالث بين ألف عالم من جنسيات مختلفة في المسابقة التي تقام سنويًّا بلندن،



7- شادية رفاعي حبال.. عالمة الفلك



وهي عالمة فلك وفيزياء سورية أمريكية، ترأست 10 حملات علمية لرصد كسوف الشمس حول العالم، كما لعبت شادية دورًا رئيسًا في الإعداد لرحلة المسبار الشمسي لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".



8- غيرترود إليون.. عالمة الكيمياء



وهي عالمة كيمياء حيوية وأدوية أمريكية، حصلت على جائزة نوبل في الطب سنة 1988، قامت بتطوير العديد من الأدوية الجديدة باستخدام أساليب بحثية مستحدثة استخدمت فيما بعد لتطوير عقار الزيدوفودين المستخدم في علاج متلازمة العوز المناعي المكتسب أو ما يعرف بالإيدز.



9- ماري آنينغ.. عالمة الحفريات



اكتشفت ماري أنينغ احفورية لأول ديناصور مجنح "تيراصور"، وبذلك اشتهرت العالمة البريطانية بجمع أولى حفريات العصر الجوارسي، واعترف العلماء الذين عاصروها بخبرتها المميزة.



10- كاترين جونسون.. عالمة الرياضيات



وهي عالمة رياضيات أمريكية أفريقية والتي كانت حساباتها في الميكانيكا المدارية كعاملة لدى ناسا محورية في نجاح أول رحلة فضاء أمريكية وما تلاها من رحلات، اكتسبت سمعة بكونها متقنة للحسابات اليدوية المعقدة وبأنها ساعدت رواد وكالة الفضاء على استخدام الحاسوب من أجل تحقيق المهام.



لم يكتفين بدورهن النسوي والفطرة التي خلقن بها، بل قررن خوض مجالات صعبة ليتفوقن فيها على الرجال ويتركن بصمة أنثوية خاصة يحكي عنها التاريخ، فالكثير من المجالات الصعبة كانت بمثابة تحد لكثير من النساء، كالطب والهندسة والعلوم والطيران، لم يجرؤ الكثير على خوضها، إلا أن الإرداة بداخل كل امرأة منهن قادتهن لخوض التحدي بل وإثبات الذات، حتى سُطرت أسماؤهن في التاريخ.وفي اليوم العالمي للمرأة الموافق 8 مارس من كل عام، نعود بالذاكرة إلى 10 نماذج نسائية خارقة، خاضن تجارب خاصة بمجالات كات تكون خلقت للرجال فقط، إلا أنهن بالعزيمة والإرادة والحبكة النسائية، نجحن بنتائج أبهرت العالم، من بينهن نساء مصريات خلدهن التاريخ.