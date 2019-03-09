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رياضة

شوقي غريب: 30 لاعبا فى قائمة المنتخب الأوليمبى يقلل فرص المشاركة.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 01:15 ص
منتخب الاوليمبي
منتخب الاوليمبي
حسن العمدة
أكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، أن ارتفاع عدد لاعبي قائمة المنتخب الأوليمبي لـ 30 لاعبًا، أثر على فرص مشاركة اللاعبين في المباريات التي يخوضها المنتخب.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «عدد اللاعبين في القائمة كبير، والأكفأ هو اللي هيشارك في المباراة»، لافتًا إلى أن مستوى الفروق الفردية بين اللاعبين أصبح ضئيلًا، وخاصة في الدوري المصري.

وفاز منتخب مصر الأوليمبي علي مالاوي بهدفين دون رد اليوم فى مباراة ودية .

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