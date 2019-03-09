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اقتصاد

تنفيذ 2880 وحدة بالإسكان الاجتماعى و66 فيلا بأسوان الجديدة.. فيديو

السبت 09/مارس/2019 - 04:14 م
وزير الاسكان
وزير الاسكان
آمنة عبدالعظيم
تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعمال تنفيذ 2880 وحدة سكنية (144 عمارة)، بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمدينة أسوان الجديدة، وكذا 66 فيلا، كاملة التشطيب، يتم تنفيذها حاليًا.

وقال وزير الإسكان: تم الانتهاء من تنفيذ 3840 وحدة سكنية (192 عمارة)، بمشروع الاسكان الاجتماعى بالمدينة، وتم تخصيص 2208 وحدات، وتسليم 1213 وحدة منها لمستحقيها.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار: جارٍ إنشاء 66 فيلا كاملة التشطيب، بمنطقة الشريط النهرى السياحى، والذى تبلغ مساحته 1050 فدانًا، ومساحة المرحلة التنفيذية الأولى منه 181 فدانًا، وتضم المنطقة، المجمع التجارى الترفيهى، والفندق، وتم تخصيصهما لإحدى شركات الاستثمار العقارى، كما تضم الحديقة الشاطئية، والممشى السياحى، ومنطقة الفيلات الأولى والثانية، ومنطقة الاستراحة.

وأشار المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية أسوان الجديدة، إلى أنه جارٍ أيضًا تنفيذ مجمع المصالح الحكومية، بالحى الرابع، لتقديم الخدمات لسكان مدينة أسوان الجديدة، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ نادى أسوان الجديدة، بالحى الثالث المجاورة 4، ويضم (نادٍ اجتماعى – صالة ألعاب – حمام سباحة – مدرجات – ملعب خماسى – ملعب كرة قدم – مسجد).

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