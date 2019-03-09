تخصيص 20 ألف فدان لزراعة مليوني نخلة بالوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة انتهت خلال شهرين من التعاقد مع عدد من المستثمرين الجادين وتخصيص 20 ألف فدان لزراعة نخيل، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة 5 ملايين نخلة، من أجود وأفخم أنواع التمور بمراكز المحافظة الخمسة.





ولفت الزملوط إلى أن هذه المساحة سيتم زراعتها بنحو 2 مليون نخلة من النخيل الفاخر ذى الجدوى الاقتصادية العالية، مشيرًا إلى أن الفدان الواحد يمكن زراعته بـ100 نخلة، وهناك زيادة في المساحات التي ستتم زراعتها نظرًا للتيسيرات التي قدمتها المحافظة للمستثمرين والمواطنين، والتي تشمل سداد أول قسط للأرض بعد ثلاث سنوات، وتفعيل خدمة الشباك الواحد، والتخفيضات التي طرحتها المحافظة لصغار المزارعين من أهالي الوادى الجديد.



