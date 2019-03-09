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محافظات

تخصيص 20 ألف فدان لزراعة مليوني نخلة بالوادي الجديد

السبت 09/مارس/2019 - 08:01 م
تخصيص 20 ألف فدان
تخصيص 20 ألف فدان لزراعة مليوني نخلة بالوادي الجديد
منصور ابوالعلمين
أكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة انتهت خلال شهرين من التعاقد مع عدد من المستثمرين الجادين وتخصيص 20 ألف فدان لزراعة نخيل، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة 5 ملايين نخلة، من أجود وأفخم أنواع التمور بمراكز المحافظة الخمسة.

ولفت الزملوط إلى أن هذه المساحة سيتم زراعتها بنحو 2 مليون نخلة من النخيل الفاخر ذى الجدوى الاقتصادية العالية، مشيرًا إلى أن الفدان الواحد يمكن زراعته بـ100 نخلة، وهناك زيادة في المساحات التي ستتم زراعتها نظرًا للتيسيرات التي قدمتها المحافظة للمستثمرين والمواطنين، والتي تشمل سداد أول قسط للأرض بعد ثلاث سنوات، وتفعيل خدمة الشباك الواحد، والتخفيضات التي طرحتها المحافظة لصغار المزارعين من أهالي الوادى الجديد.

وكان الزملوط قد كلف رؤساء المراكز بسرعة دراسة وتحديد مناطق مخصصة لزراعات النخيل بكل مركز، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في زراعة النخيل وصناعات التمور، ووجه بتخصيص 20 ألف فدان بكل مركز من المراكز الخمس لإقامة مزارع نخيل وطرحها أمام المستثمرين لزراعة أجود أنواع التمور المطلوبة بالسوق المحلية والعالمية.

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