سفير كازاخستان في ضيافة جامعة سوهاج.. اليوم

تستضيف جامعة سوهاج صباح اليوم الاحد، أرمان إيساجالييف، سفير دولة كازاخستان بالقاهرة، في زيارة لالقاء محاضرة بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، تحت عنوان " كازاخستان والعلاقات المصرية الكازاخية وافاق التعاون بين الدولتين".



وتشمل الزيارة عقد اجتماع مع عمداء الكليات بالاضافة إلى عمل لقاء مفتوح مع اعضاء هيئة التدريس والطلاب، والذي سيقوم حول سبل التعاون بين البلدين،كما يلقي رئيس الجامعة كلمة خلال الندوة بعنوان" كازاخستان عبر التاريخ".