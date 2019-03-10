محافظ أسيوط: إجراءات احترازية وتشكيل لجان لمعرفة مصدر بقعة بترولية في النيل

وجّه اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بتشكيل لجنة لمعرفة مصدر بقعة صغيرة من مشتقات المواد البترولية ظهرت في نهر النيل بشكل متقطع في المنطقة الواقعة أمام مديرية أمن أسيوط حيث إنه تم إرسال فرق متخصصة لمعالجة البقعة وتفتيتها والقضاء عليها نهائيًا.





وكان محافظ أسيوط تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة بأن لجان المتابعة والرصد لنهر النيل لاحظت اليوم الأحد وجود نقاط يشتبه في أنها بقعة من المواد البترولية صغيرة بشكل متقطع بمجرى نهر النيل في المنطقة الواقعة أمام مديرية أمن أسيوط ومحطة المياه الألماني بحي شرق مدينة أسيوط.





وأصدر المحافظ تعليماته باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية حتى يتم التمكن من معرفة مصدر البقعة البترولية وتفتيتها وجرى تشكيل مجموعة عمل من الجهات المعنية بالمحافظة من البيئة والمسطحات المائية وحماية النيل والري ولجان المتابعة لإجراء مسح للمجرى المائي لنهر النيل بالمنطقة لمعرفة سبب ظهور البقعة ومراجعة موقف العبارات والفنادق العائمة على طول مجرى النهر في مدينة أسيوط وخاصة في المنطقة التي ظهرت بها البقعة مع قيام لجان الرصد والمتابعة بمراقبة حركة المياه بالمنطقة وماهيتها وأخذ عينات من المياه من أمام مآخذ المحطات القريبة وتحليلها والتأكد من سلامتها، لافتا إلى أن البقعة صغيرة ومتقطعة ولكن يتم ملاحقتها لمعرفة المتسبب في ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية نحوه.



