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محافظة القاهرة: 82 أتوبيسا بأحياء المنطقة الشرقية استعدادا لأمم أفريقيا

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:44 ص
محافظة القاهرة: 82
محافظة القاهرة: 82 أتوبيسا بأحياء المنطقة الشرقية
أ ش أ
أكد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه سيتم توفير 82 أتوبيسا لنقل الجماهير من الميادين الكبرى والمواقف العامة، إلى أماكن إقامة المباريات بأحياء المنطقة الشرقية، استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي تستضيفها مصر خلال شهر يونيو المقبل.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار توجيهات محافظ الإقليم، اللواء خالد عبد العال، بأهمية ظهور العاصمة بالمظهر اللائق بهاـ كأقدم وأكبر مدينة في أفريقيا، وليس في أماكن ومحيط إقامة المباريات فقط ولكن بكافة أحياء العاصمة.

وقال صابر - في تصريح صحفي - إن خطة توزيع الاتوبيسات بالمحطات شملت توفير 11 اتوبيسا بالمطرية و10 بالنزهة الجديدة و7 بمساكن عين شمس و5 بالحى السابع شرق مدينة نصر و10 بالحى الثامن شرق مدينة نصر "التبة" و7 في عين شمس و10 بالمرج و10 أخرى بموقف السلام و12 بمدينة السلام "محطو سبيكو".

وأكد نائب المحافظ استمرار أعمال التطوير بشوارع العاصمة ، مشيرا إلي أنه تم البدء فى أعمال رفع كفاءة المناطق المحيطة باستاد القاهرة وأعمال نظافة ودهان الأسوار المؤدية إلى مداخل الاستاد، كما سبق وان تم عقد اجتماع مع مسئولى شركات المرافق بالمنطقة الشرقية، الكهرباء والمياه والصرف والتليفونات والغاز الطبيعى والمرور، ورؤساء أحياء مصر الجديدة والنزهة وشرق وغرب مدينة نصر ، وذلك لحل أية مشكلات خاصة بالمرافق بالمناطق المحيطة باستاد القاهرة والدفاع الجوى وطريق صلاح سالم، وذلك ضمن الاستعدادات لكأس الأمم الأفريقية.

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محافظة القاهرة: 82 أتوبيسا بأحياء المنطقة الشرقية استعدادا لأمم أفريقيا

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