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رياضة

الهلال السعودي يدك شباك الدحيل القطري بثلاثية ويتصدر مجموعته..فيديو

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 08:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد هاني
خطف الهلال السعودي فوزا ثمينا من ضيفه الدحيل القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف، يوم الثلاثاء، في المباراة التي جمعت بينهما في استاد "جامعة الملك سعود"، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في دوري ابطال اسيا 2019.

وتقدم الهلال السعودي بهدف عبر نجمه كارلوس ادواردو في الدقيقة الخامسة والعشرين، قبل أن يعدل الدحيل الكفة بهدف ثمين في الدقيقة الخامسة والسبعين عن طريق لاعبه شويا ناكاجيما.

وعاد الهلال السعودي وسجل هدفين متتاليين، عبر علي هادي آل بليهي في الدقيقة السابعة والسبعين، وايضا بافيتيمبي جوميز في الدقيقة التاسعة والسبعين، ليحقق الفوز الثاني له في البطولة.

وحصل محمد ابراهيم كنو وسيباستيان جيوفينكو لاعبي الهلال السعودي في هذه المباراة التي جمعت فريقهم بالدحيل، على بطاقات صفراء في الدقيقتين الرابعة والاربعين والخامسة والخمسين على التوالي.

وبهذه النتيجة، أصبح، ترتيب مجموعة الهلال السعودي في ابطال اسيا كالتالي:

المركز الأول: الهلال السعودي برصيد 6 نقاط

المركز الثاني: الدحيل القطري برصيد 4 نقاط.

المركز الثالث: العين الإماراتي برصيد نقطتين

المركز الرابع: استقلال طهران الايراني برصيد نقطتين

يشار إلى أن استقلال طهران تعادل مع العين الاماراتي بهدف لمثله في ذات المجموعة.

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