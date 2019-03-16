جامعة عين شمس تشارك في يوم التبادل الأكاديمي المستدام ضمن مشروع الدراسة باليابان

شارك الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث بيوم التبادل الأكاديمي المستدام بين اليابان ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي عقد بالقاهرة الأسبوع الماضي في إطار مشروع (الشبكة العالمية للدراسة في اليابان).





وحضر السفير الياباني بالقاهرة ماساكي نوكي ورؤساء الجامعات اليابانية، أ.د. وتانابي نائب رئيس جامعة كيوشو لشئون الدراسات العليا وأ.د. ماستو واكياما نائب رئيس جامعة كيوشو والسيد هيدروني أوشيما مدير المركز الثقافي الياباني بالقاهرة وأ.د ناكامورا من جامعة تسوكوبا وأ.د. تكاشي أشاي منسق مشروع J-MENA للدراسة باليابان ، ود.عبدالعزيز محمود مدير وحدة رعاية الطلاب الوافدين بجامعة عين شمس ود. أحمد عصام المدرس بكلية الصيدلة جامعة عين شمس.





وأكد أ.د. عبد الناصر سنجاب في كلمته حرص جامعة عين شمس علي توسيع قاعدة التعاون العلمي والبحثي والأكاديمي المشترك بين الجامعات المصرية والجامعات اليابانية، لافتًا إلى مردود هذه الشراكات في رفع التصنيف الدولي للجامعة ، كما أشار إلى أهمية المنح المقدمة من الجانب الياباني للطلاب و الأساتذة المصريين لما تسهم فيه من فتح آفاق المعرفة وتطوير وتقدم العلوم لديهم ، مؤكدًا أن هذه المنح مدعومة من الحكومتين المصرية واليابانية معا.