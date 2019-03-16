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رياضة

مروان محسن: شكرًا للجمهور وهدفنا الفوز باللقب الإفريقي

السبت 16/مارس/2019 - 09:05 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
عبر مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب نظيره شبيبة الساورة الجزائري بثلاثية نظيفة في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، والتأهل إلى دور الثمانية بالبطولة.

وأكد مروان أن الفوز الذي حققه الأهلي جاء نتيجة عمل جماعي من جانب جميع اللاعبين الذين كانوا على قدر المسئولية، مشيرا إلى أن تحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو اللقب أهم عنده من تسجيل الأهداف.

وأضاف أنه على الصعيد الشخصي يضع كامل تركيزه في التدريبات والمباريات، ويسعى لمساعدة الفريق على تحقيق الأهداف التي يسعى لها، وعلى رأسها الفوز ببطولة إفريقيا خلال الموسم الجاري.

ووجه مروان محسن الذي سجل هدفين اليوم في شباك شبيبة الساورة، الشكر للجماهير التي تواجدت في مدرجات استاد الجيش ببرج العرب وكان لها مفعول السحر ومنحت اللاعبين دوافع كبيرة، متمنيا أن يستمر الأهلي في تقديم العروض المميزة بمختلف البطولات التي يشارك فيها.

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