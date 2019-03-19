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منوعات

فيسبوك تطبق خدمة مبهرة بالواتساب

الثلاثاء 19/مارس/2019 - 05:30 م
صدى البلد
نهى حمدي
يعد عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مفاجأة كبرى إلى مستخدميه، وإتاحتها على منصته وتطبيق المراسلات العالمي"واتساب"، تلك الميزة الجديدة التي ستوفر الكثير من الوقت والمجهود على مستخدمى المنصة الإجتماعية بكل إصداراتها.

فقد يعمل "فيسبوك" على تطوير عملة مشفرة تتيح للمستخدمين تحويل الأموال عبر تطبيق المراسلة "واتساب"، بحسب ما نشرت صحيفة "بلومبرج".

فهي عبارة عن خدمة يقدمها"الفيسبوك" من خلال "الواتساب"، حيث يريد Facebook تمكين إرسال واستقبال المدفوعات من خلال عملة تشفير ثابتة سيتم إطلاقها قريبًا.

فإن تطبيق cryptocurrency على Facebook سوف يركز أولًا على سوق التحويلات في الهند، وذلك لأن WhatsApp لديه أكثر من 200 مليون مستخدم نشط في الهند ، ومن أكثر البلدان التي تقوم بعملية التحويلات المالية.

وكان من المتوقع أن يدخل "الفيسبوك" إلى سوق الخدمات المالية في عام 2014 ، وكان "الفيسبوك"قد عين "ديفيد ماركوس" رئيس شركة PayPal السابق لتشغيل تطبيق Messenger الخاص به.

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