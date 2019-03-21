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رياضة

بعد تعادل الزرقا ومنتخب السويس.. جدول ترتيب مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

الخميس 21/مارس/2019 - 05:54 م
فريق منتخب السويس
فريق منتخب السويس - أرشيفية
عبدالله هشام
تعادل فريق الزرقا مع منتخب السويس سلبيا في المباراة التي أقيمت على ملعب بلدية المحلة ضمن مؤجلات الجولة الـ22 من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة .

وجاء جدول الترتيب بعد انتهاء المباراة كالتالي :-

1- اف سي مصر :46 نقطة
2- الترسانة :43 نقطة
3- القناة :42 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا :41 نقطة
5- كوكاكولا :37
6- النصر :30
7- المريخ :29
8- جمهورية شبين :27
9-الزرقا :27
10- الشمس :25
11- منتخب السويس :23
12- بورتو السويس :22
13- دمياط :20
14- ابي صقل :5

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