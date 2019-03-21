بعد تعادل الزرقا ومنتخب السويس.. جدول ترتيب مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

تعادل فريق الزرقا مع منتخب السويس سلبيا في المباراة التي أقيمت على ملعب بلدية المحلة ضمن مؤجلات الجولة الـ22 من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة .
وجاء جدول الترتيب بعد انتهاء المباراة كالتالي :-
1- اف سي مصر :46 نقطة
2- الترسانة :43 نقطة
3- القناة :42 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا :41 نقطة
5- كوكاكولا :37
6- النصر :30
7- المريخ :29
8- جمهورية شبين :27
9-الزرقا :27
10- الشمس :25
11- منتخب السويس :23
12- بورتو السويس :22
13- دمياط :20
14- ابي صقل :5
وجاء جدول الترتيب بعد انتهاء المباراة كالتالي :-
1- اف سي مصر :46 نقطة
2- الترسانة :43 نقطة
3- القناة :42 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا :41 نقطة
5- كوكاكولا :37
6- النصر :30
7- المريخ :29
8- جمهورية شبين :27
9-الزرقا :27
10- الشمس :25
11- منتخب السويس :23
12- بورتو السويس :22
13- دمياط :20
14- ابي صقل :5