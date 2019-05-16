المدير الإقليمي لجينيس بالشرق الأوسط في حوار لصدى البلد: سعيد بلقاء الرئيس السيسي.. مصر هزمت العالم.. مهتمون بإدخال قناة السويس للموسوعة.. لدينا 45 ألف رقم قياسي و60 خبيرا للتقييم.. وهذه خطوات التقديم

طلال عمر المدير الإقليمي لموسوعة جينيس بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

محور روض الفرج إنجاز كبير

لدينا 45 ألف رقم قياسي نهتم بكافة المجالات

لدينا 60 خبيرا من مختلف دول العالم

مهتمون بإدخال قناة السويس الجديدة للموسوعة

يتم النظر في الطلبات المقدمة من خلال خبرائنا

ننظر في جميع الاهتمامات العالمية

زيارة أطول رجل وأقصر سيدة في العالم حققت مليار مشاهدة

نتلقى آلاف الأرقام القياسية سنويا

نقيم الطلبات بالأدلة ونتحدث مع الخبراء من خلال المراسلات



وجه طلال عمر، المدير الإقليمي لموسوعة جينيس بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والشعب المصري على دخول محور روض الفرج موسوعة جينيس وتحقيقه رقما قياسيا لم يحققه غيره بعد، وهذا يدل على قدرة المصريين على التحدي واجتياز الأرقام القياسية العالمية.



وأعرب عمر خلال حواره مع صدى البلد عن سعادته بلقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء افتتاح محور روض الفرج وتسليمه شهادة جينيس للمهندس محسن صلاح رئيس شركة المقاولون العرب، مشيرا إلى ان محور روض الفرج عمل ضخم استطاع المصريون إنجازه في فترة وجيزة، لم تتعدى الـ "4 سنوات".



وأوضح عمر خلال حواره لصدى البلد خطوات التقديم للموسوعة وكيفية التقييم والاختيار، مشيرا إلى أن الموسوعة تتلقى الطلب المقدم من الأشخاص أو مؤسسات أو شركات ويتم فحصه وتفنيده من جهات مستقلة وخبراء آخرين لضمان الحيادية ثم يعرض على خبراء الموسوعة وبعدها يتم الإعلان ولا يتم إدخال أي رقم إلا من خلالهم ويبلغون أكثر من 60 خبيرا يقومون بالتقييم ودراسة الأبحاث.



وأكمل المدير الإقليمي لموسوعة جينيس بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا: لدينا أكثر من 45 ألف رقم قياسي في مختلف المجالات ونهتم بفحص ودراسة كل طلب من حيث الأدلة والمقاييس العالمية لإدخاله الموسوعة.



وعن قناة السويس الجديدة أكد عمر أن الموسوعة مهتمة بإدخالها ضمن الأرقام القياسية لأنها بالفعل تتمتع بمواصفات لم نجد مثلها من قبل فقد تم حفرها في عام واحد وبأيادي بشرية وهذه أرقام قياسية كبيرة، مشيرا إلى أنه ينقصه بعض الأدلة والأوراق الخاصة بالقناة لإدخال الموسوعة.



وأضاف "عمر" خلال حواره لـ"صدى البلد": كنت أحد أعضاء فريق العمل الذين درسوا ملف محور روض الفرج وتابعوا أوراقه وأدلته، وبالفعل كانت كافية ووافية.



وأكمل قائلا: شهدنا في الفترة الأخيرة زيادة الطلبات المقدمة من المصريين للموسوعة وأيضا الأرقام القياسية من المصريين فمنهم هشام نسيم ود. سيد الأخرس، وغيرهم الكثير.



واختتم حديثه: هناك الكثير من المشروعات المصرية مؤهل لدخول المجموعة

جدير بالذكر أن شركة المقاولون العرب قد تواصلت مع موسوعة جينيس وقدمت طلبا لإدخال محور روض الفرج الموسوعة وذلك منذ عامين، وتم إرسال المواصفات الخاصة به والرقم القياسي الذي تعتمد عليه والشروط الخاصة والأدلة المطلوبة والتي تضمن أبحاثًا من خبراء عالميين ثم تم تصنيفها وتقييمها من جهات فنية أخرى لضمان النتيجة الصحيحة.



وقد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي محور روض الفرج، وكوبري "تحيا مصر" بمحور "روض الفرج" وهو أحد أكبر وأهم المشاريع القومية فى مصر والتي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، حيث يُعد كأعرض كوبري "ملجم بالعالم".



كوبري تحيا مصر

كوبري "تحيا مصر" بمحور روض الفرج يُعد أعرض كوبري "ملجم" بالعالم، حيث يبلغ عرض الكوبري 66.8 متر بسعة 6 حارات مرورية في الاتجاه الواحد، وقد تم تنفيذ الكوبري فى زمن قياسي بلغ 3 سنوات بحجم عمالة 5 آلاف من المهندسين والفنيين والعمَّال.



ويربط كوبري تحيا مصر المُعلق جزيرة الوراق بمنطقة شبرا، بطول 540 مترًا، ويساهم الكوبري فى تخفيف الضغط المرورى الذي تعاني منه القاهرة، وتم بناء الكوبري ليتحمل أوزانًا تصل إلى 120 طنًا.



ويمر كوبري تحيا مصر من فوق أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل التى يصل عرضها إلى 300 متر، كما يحتوي الكوبري على ممشى سياحي على جانبي الكوبري بعرض 110سم مغطى بلوح زجاجى 4 ملي متر ومحاط بالإضاءة ليعطى منظرًا جماليًا فى الليل.



محور روض الفرج

ومحور روض الفرج يستوعب 10 حارات ذهابًا وإيابًا بواقع 5 حارات فى كل اتجاه، وهناك مخطط مستقبلي لربط المحور بمدينة 6 أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة مرورا بمنطقة شبرا، كما يعمل المحور على تخفيف الضغط على طريق كورنيش النيل وكوبري 15 مايو ومحور 26 يوليو والطريق الدائري.



ربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر

محور روض الفرج يربط محافظات البحر الأحمر بمحافظات البحر الأبيض المتوسط مرورًا بالقاهرة،، ويتوافر بالمحور المحطات والخدمات بطول الطريق لخدمة جميع سكان المناطق التى يُوصِّل إليها المحور.



ويُسهّل المحور التنقل من العين السخنة والزعفرانة فى شرق مصر إلى الساحل الشمالى وصولا إلى السلوم فى غرب مصر عبر محور الفنجرى، ثم الطريق الدائرى بشبرا الخيمة، حتى الكيلو 39 بطريق مصر إسكندرية الصحراوى.



29 مطلعًا ومنزلًا بمحور روض الفرج

محور روض الفرج يحتوى على 29 مطلعًا ومنزلًا، منها «6 منازل ومطالع بمنطقة المظلات و8 مطالع ومنازل بالدائرى، و6 مطالع ومنازل فى منطقة الخلفاوى، إضافة إلى نزلة مرورية من الكوبرى الرئيسى والتى تؤدى إلى ترعة الإسماعيلية حتى محطة الكهرباء، وفى نهاية المحور عند الطريق الدائرى هناك 4 منازل و4 مطالع من الطريق الزراعى والجيزة وإمبابة».

