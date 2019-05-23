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مرأة

لن تصدق.. ارتفاع درجة الحرارة يجعل النساء أكثر كفاءة في العمل

الخميس 23/مايو/2019 - 01:57 ص
ارتفاع درجة الحرارة
ارتفاع درجة الحرارة يجعل النساء أكثر كفاءة في العمل
آية التيجي
كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا في كاليفورنيا داخل جامعة ولاية يوتا، أن إيقاف تشغيل مكيف الهواء يمكن أن يحسن الأداء المعرفي للنساء اللاتي يعملن في المكاتب، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويقول الباحثون إن أداء النساء اللاتي يعملن في درجات حرارة مرتفعة تكون  إنتاجيتهم أعلى من الرجال، ويرجع ذلك لأن قدرة تحملهم أعلى من الرجال.

وأظهرت الأبحاث أن هناك أسبابًا علمية لقدرة المرأة على العمل في درجات الحرارة المرتفعة بكفاءة أعلى من الرجال، والتي تدور حول ترموستات بين الجنسين، حيث وجدوا أن أيدي وأرجل النساء ابرد بضع درجات من الرجال عندما يتواجدون في درجات حرارة مرتفعة.

ومن ناحية أخرى ، كان أداء الرجال أفضل في درجة الحرارة الباردة، حيث أشار الباحثون أن نتائج هذه الدراسة تؤكد أن أماكن العمل المختلطة بين الجنسين قد تكون قادرة على زيادة إنتاجيتها من التي تعتمد على جنس واحد فقط.

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