فرصة للشراء.. الذهب يتراجع وسعر عيار 21 الآن مفاجأة

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية، حيث هبطت أسعار الذهب في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، بعد حالة من الاستقرار النسبي شهدتها الأسعار منذ بداية الشهر الجاري.

وتراجع سعر الجرام الواحد خلال الأسبوع الجاري بمتوسط 160 جنيها.

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وانخفض سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي متأثراً بتراجع السعر العالمي، ليكسر مستوى 3200 جنيه للجرام عيار 21 قبل أن يشهد تذبذب في المنطقة بين 3200 – 3100 جنيه للجرام.

خلال جلسات التداول الأخيرة، شهد الذهب تذبذبا في نطاق ضيق حول المستوى 3100 جنيه للجرام، في ظل عدم وضوح الاتجاه للتداول خلال هذه الفترة في انتظار تغيرات سعر أونصة الذهب العالمي التي من شأنها أن تؤثر على تحركات السعر المحلي.

كما تأثر سعر الذهب المحلي خلال الأسبوع الماضي بتراجع سعر أونصة الذهب العالمي، بالإضافة إلى تراجع آخر في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، الأمر الذي أثر بالسلب على سعر الذهب المحلي، خاصة مع استقرار الأسواق خلال هذه الفترة.

وعالميًا، انخفض سعر أونصة الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي لأول مرة بعد 5 أسابيع متتالية من المكاسب، وذلك بسبب تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن وتركيز الأسواق على توقعات استمرار أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت، الأمر الذي أثر بالسلب على أسعار الذهب.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي أدنى مستوى خلال الأسبوع الماضي 2291 دولارا للأونصة، ولكنه قلص خسائره خلال الأسبوع ليغلق فوق المستوى 2330 دولارا للأونصة، الامر الذي يزيد من فرص تعافي السعر خلال الأسبوع القادم.

في حال عودة سعر الذهب إلى الارتفاع يستهدف منطقة المستوى 2365 – 2370 دولارا للأونصة قبل أن يتوجه إلى منطقة المقاومة عند 2395 – 2400 دولار للأونصة، والتي فشل في اختراقها من قبل.

وعادت البنوك العاملة في مصر إلى العمل اليوم، الأحد، بعد إجازة دامت 3 أيام متواصلة.

ويقدّم موقع "صدى البلد" سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، مستهل تعاملات اليوم الأحد 28 أبريل 2024، وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 48.10 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار خلال الأيام القليلة القادمة، ومن المرجع أن يسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه نحو 40 جنيها، حيث ستتلقى مصر 14 مليار دولار خلال 30 أبريل من صفقة رأس الحكمة.