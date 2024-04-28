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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار عاجل بحق بلوجر شهيرة في جريمة الفيديوهات الفاضحة بالهرم

صدى البلد

جدد قاضي المعارضات حبس بلوجر شهيرة 15 يوما على ذمة التحقيقات عقب إلقاء القبض عليها بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبق “تيك توك”. 

وقررت نيابة الهرم حبس بلوجر شهيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد تحقيقات استمرت قرابة 7 ساعات. 

ووجهت النيابة عدة اتهامات للبلوجر، تضمنت إنشاء وإدارة حساب على شبكة معلوماتية بقصد ارتكاب جريمة، والتعدى على المبادئ والقيم الأسرية فى المجتمع المصرى، وإساءة استخدام أجهزة اتصالات.

 

وواجهت النيابة خلال التحقيقات المتهمة بالأدلة التي جمعتها ضدها الإدارة العامة لمباحث الآداب، وحرزت هاتفها المحمول الذي يحتوي مقطع فيديو تتضمن ألفاظا خادشة ومشاهد إباحية تبثها المتهمة عبر حسابها الشخصي من أجل جمع الأرباح. 

 

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التعدي على قيم المجتمع.. تعرف على اتهامات البلوجر نادين طارق بعد حبسها

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قرار عاجل من نيابة الهرم بحق البلوجر نادين طارق في الفيديوهات الفاضحة

وأعلنت وزارة الداخلية عن ضبط إحدى السيدات بالجيزة لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدة بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق "التيك توك" بهدف تحقيق نسب مشاهدة بغرض الشهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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