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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التعدي على قيم المجتمع.. تعرف على اتهامات البلوجر نادين طارق بعد حبسها

صدى البلد

وجهت نيابة الهرم عدة اتهامات للبلوجر نادين طارق بعدما قررت حبسها 4 ايام على ذمة. 

 

وتضمنت الاتهامات انشاء وادارة حساب على شبكة معلوماتية بقصد ارتكاب جريمة والتعدى على المبادئ والقيم الاسرية فى المجتمع المصرى واساءة استخدام اجهزة اتصالات.

 

وقررت نيابة الهرم حبس البلوجر نادين طارق 4 ايام على ذمة التحقيقات بعد تحقيقات استمرت قرابة 7 ساعات. 

 

واجهت النيابة خلال التحقيقات المتهمة بالأدلة التي جمعتها ضدها الإدارة العامة لمباحث الآداب وحرزت هاتفها المحمول الذي يحتوي مقطع فيديو تتضمن الفاظ خادشة ومشاهد اباحية تبثها المتهمة عبر حسابها الشخصي من اجل جمع الارباح. 

 

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قرار عاجل من نيابة الهرم بحق البلوجر نادين طارق في الفيديوهات الفاضحة

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مقاطع فيديو خادشة.. التحقيق مع البلوجر نادين طارق بعد ضبطها

واعلنت وزارة الداخلية ضبط إحدى السيدات بالجيزة لقيامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدة) بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق "التيك توك" بهدف تحقيق نسب مشاهدة بغرض الشهرة.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة ، وبحوزتها (هاتف محمول "وبفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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