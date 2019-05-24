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رياضة

ثورة غضب فى اتحاد الكرة من مجلس الأهلى .. اعرف السبب

الجمعة 24/مايو/2019 - 02:30 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
سادت حالة غضب شديد داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة بسبب موقف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بعد بيان القلعة الحمراء الرافض لتأجيل مباريات الدوري إلى ما بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية

واعتبر المجلس بيان الأهلى بمثابة عدم مراعاة للظروف التي تمر بها الكرة المصرية وعدم تقدير للمسئولية بل ويزيد من حدة الاحتقان

وقال مسئول بارز فى مجلس إدارة اتحاد الكرة لـ صدى البلد أن موقف الأهلي يضع اتحاد الكرة في أزمة قبل أيام قليلة من انطلاق كأس الأمم الإفريقية في مصر، والتي يجب التركيز فيها حتى تخرج بأبهى صورة وكان يجب على إدارة الأهلي إعلان دعم قرارات الاتحاد في هذه الفترة بدلا من تصدير أزمة جديدة قبل كأس الأمم.

كما ينظر الاتحاد لبيان الأهلي على أنه عدم تقدير لنادي الزمالك الذي يجب دعمه للفوز بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية والإدارة الحمراء تصر على تصدير الأزمات في اللحظات الحرجة.

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