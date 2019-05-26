زيرو فورمالين.. هاني الناظر يكشف مخاطر كارثية لـ كريمات فرد الشعر

تلجأ العديد من الفتيات قبل العيد الي استعمال كريمات فرد الشعر المختلفة التي انتشرت الفترة الاخيرة ، وتلجأ الكثيرات الي الكيرياتين والبروتين



واكد الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، من خطورة استخدام كريمات فرد الشعر تحت مسمي كرياتين أو بروتين أو نانو بروتين أو كولاچين أو بوتوكس او اي مسمى آخر، لما لها من أضرار خطيرة على الشعر، وفروة الرأس.



وحذر الناظر في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن كريمات فرد الشعر تحتوي علي مادة الفورمالين الخطيرة على الصحة،التى تتسبب في تساقط الشعر بغزارة، وتؤدي إلى تقصفه واحتراقه، مع التهابات شديدة في فروة الرأس.



وأشار الناظر إلى انه لا يجب تصديق الإعلانات والملصقات على هذه المنتجات التي تؤكد بأن كريمات الفرد لا تحتوي على الفورمالين، ويكتب عليها كلمة زيرو فورمالين، لأن كريم فرد الشعر لن يعطي أى نتائج في فرد الشعر ليوم واحدة بعد غسله دون وجود هذه المادة.