نشرة الرياضة .. السيسي يهنئ الزمالك بالتتويج بالكونفدرالية .. ورئيس النادي يعلن رحيل جروس

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين أحداث رياضية عديدة كان أبرزها فوز الزمالك ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية، وفيما يلي التفاصيل ...
بركلات الترجيح .. الزمالك 5 / 3 نهضة بركان .. الفارس الأبيض بطلا للكونفيدرالية
حقق الزمالك لقب البطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخه وللمرة الثانية في تاريخ الأندية المصرية المشاركة في البطولة بعد الأهلي الذي توج بها عام 2014.
نجاح الأبيض جاء على حساب نهضة بركان المغربي عن طريق ركلات الجزاء بعد تبادل الفوز ذهابا وإيابا بهدف دون رد.
الفوز الغالي للقلعة البيضاء يعد الأول منذ عام 2003 وهو العام الذي شهد اخر تتويج قاري للزمالك علي حساب الوداد المغربي في كأس السوبر الافريقي.
20 مليون جنيه جائزة الزمالك بعد التتويج بـ الكونفدرالية
وحصد الزمالك مبلغ مليون و 250 ألف دولار، ما يقارب 20 مليون جنيه عقب تتويجه بالبطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي الذي ستكون جائزته 650 ألف دولار.
رغم الفوز بـ الكونفدرالية.. رئيس الزمالك: جروس لن يستمر مع الفريق
ورغم التتويج بالبطولة الا ان رئيس الزمالك اكد أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق لن يستمر في القلعة البيضاء.
جروس خارج الزمالك .. أول تعليق للمدرب السويسري عقب التتويج بالكونفدرالية
وتجاهل جروس ، تصريحات رئيس النادي بانتهاء عقده وعدم التجديد له بالرغم من التتويج بالكونفدرالية ، وقال : سوف نحتفل باللقب الافريقي ، ومن غد سوف يتم الاستعداد بكل جدية لبطولة الدوري المصري لكرة القدم .
الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بعد فوزه بـ الكونفدرالية: أداء متميز وروح عالية
وفي سياق متصل هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، نادي الزمالك لفوزه ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، مشيدًا بالأداء المتميز والروح العالية التي تمتع بها جميع أفراد الفريق، بما يعكس قوة العزيمة والإصرار التي يتحلى بها شباب وأبناء الشعب.
بركلات الترجيح .. الزمالك 5 / 3 نهضة بركان .. الفارس الأبيض بطلا للكونفيدرالية
حقق الزمالك لقب البطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخه وللمرة الثانية في تاريخ الأندية المصرية المشاركة في البطولة بعد الأهلي الذي توج بها عام 2014.
نجاح الأبيض جاء على حساب نهضة بركان المغربي عن طريق ركلات الجزاء بعد تبادل الفوز ذهابا وإيابا بهدف دون رد.
الفوز الغالي للقلعة البيضاء يعد الأول منذ عام 2003 وهو العام الذي شهد اخر تتويج قاري للزمالك علي حساب الوداد المغربي في كأس السوبر الافريقي.
20 مليون جنيه جائزة الزمالك بعد التتويج بـ الكونفدرالية
وحصد الزمالك مبلغ مليون و 250 ألف دولار، ما يقارب 20 مليون جنيه عقب تتويجه بالبطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي الذي ستكون جائزته 650 ألف دولار.
رغم الفوز بـ الكونفدرالية.. رئيس الزمالك: جروس لن يستمر مع الفريق
ورغم التتويج بالبطولة الا ان رئيس الزمالك اكد أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق لن يستمر في القلعة البيضاء.
جروس خارج الزمالك .. أول تعليق للمدرب السويسري عقب التتويج بالكونفدرالية
وتجاهل جروس ، تصريحات رئيس النادي بانتهاء عقده وعدم التجديد له بالرغم من التتويج بالكونفدرالية ، وقال : سوف نحتفل باللقب الافريقي ، ومن غد سوف يتم الاستعداد بكل جدية لبطولة الدوري المصري لكرة القدم .
الرئيس السيسي يهنئ الزمالك بعد فوزه بـ الكونفدرالية: أداء متميز وروح عالية
وفي سياق متصل هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، نادي الزمالك لفوزه ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، مشيدًا بالأداء المتميز والروح العالية التي تمتع بها جميع أفراد الفريق، بما يعكس قوة العزيمة والإصرار التي يتحلى بها شباب وأبناء الشعب.