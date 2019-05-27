20 مليون جنيه جائزة الزمالك بعد التتويج بـ الكونفدرالية

توج فريق الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية بالفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ليحقق لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية ، وكان الزمالك قد فاز فى المباراة بهدف مقابل للا شيء أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء ، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح .



وحصد الزمالك مبلغ مليون و 250 ألف دولار، ما يقارب 20 مليون جنيه عقب تتويجه بالبطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي الذي ستكون جائزته 650 ألف دولار.



أحرز ركلات الرجيح للزمالك خالد بوطيب ، ومحمود علاء ، وعبد الله جمعة ، ويوسف أوباما ، وأحمد سيد زيزو ، وأحرز أهداف نهضة بركان إسماعيل المقدم ولاما كودجو ودايو ، بينما أخفق حمدى لعشير .