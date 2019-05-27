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رياضة

20 مليون جنيه جائزة الزمالك بعد التتويج بـ الكونفدرالية

الإثنين 27/مايو/2019 - 01:18 ص
الزمالك
الزمالك
عمرو ابوبكر
توج فريق الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية بالفوز على نهضة بركان 5 / 3 بركلات الترجيح ليحقق لقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية ، وكان الزمالك قد فاز فى المباراة بهدف مقابل للا شيء أحرزه محمود علاء من ضربة جزاء ، بينما حقق نهضة بركان الفوز بالمغرب بنفس النتيجة ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح .

وحصد الزمالك مبلغ مليون و 250 ألف دولار، ما يقارب 20 مليون جنيه عقب تتويجه بالبطولة الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي الذي ستكون جائزته 650 ألف دولار.

أحرز ركلات الرجيح للزمالك خالد بوطيب ، ومحمود علاء ، وعبد الله جمعة ، ويوسف أوباما ، وأحمد سيد زيزو ، وأحرز أهداف نهضة بركان إسماعيل المقدم ولاما كودجو ودايو ، بينما أخفق حمدى لعشير .

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