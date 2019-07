العلمين الجديدة تشهد تنظيم أول حفل عالمى

تقوم Cvents بالتعاون مع Egypt Calendar باستضافة مغنى الراب الأمريكي العالمى "راس" لأول مرة فى مصر، فى حفل غنائى ضخم موعده الثانى من أغسطس بالماسة ميوزيك أرينا بالعلمين الجديدة، تم إصدار التذاكر مؤخرًا على ticketsmarche.com في ثلاث فئات رئيسية، هي: (الفضة مقابل 500 جنيه ، والذهب مقابل 800 جنيه ، و VIP مقابل 1500 جنيه).



تسلط الأضواء على هذا الحفل نظرا لشعبية المغنى "راس"، الكبيرة بالوطن العربى ومصر وأيضا الحفل ستحتضنه واحدة من أهم البقاع السحرية بالساحل الشمالى بالإضافة إلى أن Cvents تعد بتنظيم حفل بإنتاج استثنائى.



وتم اختيار راس من قبل المنظمين للحفل نظرا لتألقه مؤخرا لدى فئة الشباب لكونه ايقونة للحيوية والحماس لما يقدمه خلال أعماله من فلسفة العمل والجهد من أجل تحقيق الأهداف والأحلام.





ويعد راس (Russell Vitale)، فنان مستقل حيث ينتج ويوزع ويكتب ويغنى كل أعماله الغنائية، وحصد تصنفيات عالمية، حيث حصل على المركز السابع فى Billboard 200 وفى المركز الخامس فى تصنيف R&B/Hip-Hop ولدى إصداره الأغنيتين الفرديتين What They Want وLosin’ Control تحصل على الجائزة الذهبية عنهما من RIAA بالولايات المتحدة الأمريكية، وألبومه الثانى عشر There’s Really a Wolf حصد جائزة ال Platinum فى 18 ابريل عام 2018.



وتحدثت معظم أعماله عن الدوافع و النصيحة و التجارب وكيف نتعلم من أخطائنا ونحاول ونحاول حتى تتحق الأهداف والأحلام.