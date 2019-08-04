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أخبار العالم

أول فيديو يرصد حادث إطلاق النار في أوهايو.. والشرطة تبحث عن مقنع

الأحد 04/أغسطس/2019 - 11:01 ص
على صالح
وقع حادث إطلاق النار المميت في أوهايو بعد ساعات فقط من مقتل ما لا يقل عن 20 وإصابة عشرات الأشخاص في وول مارت في إل باسو، بولاية تكساس.

ووفقًا لتقارير مختلفة، قتل نحو 10 أشخاص بالرصاص في مقاطعة أوريغون في دايتون، بولاية أوهايو الأمريكية بينما أصيب عشرة آخرون بجروح خطيرة.

وقامت الشرطة بتحييد مطلق النار وفي الوقت الحالي تبحث في المنطقة عن مشتبه به آخر، ورد أنه كان يرتدي قناعًا.

وفي اعقاب الحادث، وصل قوات من مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى مشهد إطلاق النار في دايتون، أوهايو للمساعدة في التحقيق

ونشرت منصات نشطاء وشهود عيان على تويتر ومواقع التواصل الاخرى اول لقطات من حادث إطلاق النار في اوهايو 
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وتأتي المأساة بعد عدة ساعات من قيام شاب بمهاجمة أشخاص في وول مارت في إل باسو ، مما أسفر عن مقتل 20 شخصًا على الأقل وإصابة 26 آخرين بجروح خطيرة. وفقا للمحققين ، قد يكون مطلق النار تستهدف خصيصا من أصل اسباني. بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي تحقيقًا محليًا في الإرهاب في الحادث.

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