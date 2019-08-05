مصر تواجه المالديف والنمسا في نهائيات بطولة الهند لـ الأولمبياد الخاص

أسفرت نتائج المنتخب المصري للأولمبياد الخاص في دور المجموعات عن وقوع مصر مع المالديف والنمسا في مرحلة النهائيات في بطولة الهند الدولية للأولمبياد الخاص لكرة القدم المقامة بمدينة تشيناي الهندية خلال الفترة من 3 حتي 6 أغسطس الجاري .



ويواجه المنتخب المصري للأولمبياد الخاص اليوم الاثنين في تمام الساعة 4.00 مساءً بتوقيت الهند منتخب المالديف للأولمبياد الخاص.



علي أن يلعب غدًا مع منتخب النمسا للأولمبياد الخاص في تمام الساعه الحادية عشرة صباحًا ومن بعدها تبدء مراسم تتويج المنتخبات المشاركة في البطولة.



وكان المنتخب المصري للأولمبياد الخاص قد حقق أمس فوزا علي منتخب الأندونيسي بنتيجة 3-2 وتلقي هزيمة من المنتخب الهندي صاحب البلد المستضيف بنتيجة 2- صفر وأحتل بهذه النتيجة المركز الثاني في المجموعة بعد الهند صاحبة المركز الأول ليصعد بتلك النتيجة إلي مرحلة النهائيات.