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تعليق مثير من ريهام سعيد على انفجار معهد الاورام.. فيديو

الإثنين 05/أغسطس/2019 - 11:33 م
حادث معهد الأورام
حادث معهد الأورام
هاني حسين
قدمت الإعلامية ريهام سعيد، التعازي لأسر شهداء حادث انفجار معهد الأورام، قائلة:" شهدنا حادثة رهيبة بالأمس".

وأضافت الإعلامية ريهام سعيد في برنامج " صبايا " المذاع على قناة " الحياة"، قائلة:" لم أكن أرغب في الحديث عن الحادث الإرهابي، وكان هناك هجوم شديد على تعامل الإعلام مع الحادث".

وتابعت الإعلامية ريهام سعيد:" إحنا مش عايزين نقول إننا عندنا عمل إرهابي نتيجة تحقيق مصر لنجاحات في مختلف مجالات التنمية وفي قطاع السياحة والرياضة".

وأكملت الإعلامية ريهام سعيد:" لو فضلنا نتكلم عن الحادث الإرهابي، فيه قنوات ودول تنتهز مثل هذه الأحداث وتطلق تحذيرات ونشهد حالة عدم رواج للسياحة في مصر، ومن نفذ العملية الإرهابية يرغب في تدمير الإقتصاد المصري ومنع تنشيط السياحة".

واستطردت الإعلامية ريهام سعيد:" نشعر بالضيق ونشعر بالأسى على من فقد حياته بدون ذنب، ومنقدرش نقول غير حسبي الله ونعم الوكيل".

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