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جولة تفقدية لـ رئيس الوزراء بالعلمين الجديدة.. اليوم

الخميس 08/أغسطس/2019 - 07:41 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع
يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية اليوم، الخميس، بمدينة العلمين الجديدة، ويرافقه عدد من الوزراء، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها وذلك، عقب اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.

ويحضر الدكتور مصطفى مدبولي وضع إحدى المسلات الفرعونية بالميدان الذى يطل على مبنى رئاسة الجمهورية، ومبنى مجلس الوزراء.

ويناقش الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع عددًا من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليًا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.

ويتطرق الدكتور مصطفى مدبولي في الاجتماع إلى عدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في إطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

ويستعرض الدكتور مصطفى مدبولي أثناء اجتماع الحكومة أيضًا آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين، ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.

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