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رياضة

أنطوى يضيف ثالث أهداف بيراميدز أمام إيتوال الكونغولي .. فيديو

السبت 10/أغسطس/2019 - 08:45 م
فريق بيراميدز
فريق بيراميدز
يسرى غازى
أضاف الغاني جون أنطوى الهدف الثالث لفريق بيراميدز فى مرمى إيتوال الكونغولي بالدقيقة 33 في المباراة المقامة حاليا فى إطار دور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بدأ اللقاء بضغط هجومى عبر الثلاثى عبدالله السعيد وايريك تراورى وإسلام عيسى ومرر الغاني جون أنطوى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها عبدالله السعيد تصطدم فى جسم مدافع الفريق الكونغولى ويمسكها حارس مرمى المنافس.

مرر عبدالله السعيد فى الدقيقة التاسعة كرة ماكرة داخل منطقة الجزاء سددها إيريك تراورى قوية يتصدى لها حارس المرمى الكونغولى بصعوبة وترتد مرة أخرى سددها ضعيفة إسلام عيسى وينجح الحارس فى الإمساك بها ويحرم بيراميدز من هدف التقدم.

أهدر الغاني جون أنطوى تسجيل هدف التقدم فى الدقيقة 14 بعدما تلقى تمريرة من عبدالله السعيد سددها بقوة يبعدها الحارس الكونغولى الى ضربة ركنية 

وأحرز الغاني جون أنطوي الهدف الأول لـ فريق بيراميدز في الدقيقة 19، وأضاف ايريك تراورى ثانى الأهداف فى الدقيقة 21 بعدما تسلم تمريرة إسلام عيسى سددها بقوة على يمين حارس مرمى المنافس.

أضاف الغاني جون أنطوى الهدف الثالث فى الدقيقة 33 بعدما تسلم تمريرة من إبراهيم حسن تصل إلى إسلام عيسى ويسددها انطوى برأسه قوية تصطدم فى القائم وتسكن الشباك.

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