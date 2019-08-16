شاهد.. أصالة وزوجها وأولادها فى لندن

نشرت شام ابنة الفنانة السورية أصالة صورة عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت شام برفقة والدتها أصالة وزوجها المخرج مجدى الهوارى وأشقائها في لندن ولاقت الصورة إعجاب متابعيها.





وكانت روتانا، قد طرحت أغنية جديدة من ألبوم الفنانة أصالة نصري الجديد، وتحمل اسم «مبقاش سر»، وذلك عبر تطبيق ديزر للموسيقى، لتكون ثاني أغاني ألبوم «في قربك»، بعد طرح أغنية «نكتة بايخة» قبل أيام.



كما نشرت روتانا، صورة بوستر ألبوم الفنانة السورية أصالة نصري الجديد، والذي يحمل اسم «في قربك»، معلنة اقتراب موعد طرح الألبوم عبر تطبيق ديزر للموسيقى، بعد فترة من انتظاره.











