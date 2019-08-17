الطريق إلى الانجاز.. منتخب مصر لناشئي اليد يحسم الشوط الأول أمام البرتغال 20- 19

انتهت احداث الشوط الاول من مباراة منتخب مصر لناشئي لكرة اليد مواليد 2000 أمام منافسه منتخب البرتغال بتقدم المنتخب المصري بنتيجة " 20- 19"، في المباراة المقامة حاليا فى اطار نصف نهائى كأس العالم المقام فى مقدونيا.



سيطر منتخب البرتغال منذ انطلاق المباراة ، ولكن عاد لاعبو المنتخب الوطني واستطاعوا إحراز التعادل وتحقيق الفوز قبل ان يعلن حكم المباراة انتهاء أحداث الشوط الأول.



وتأهل منتخب ناشئي كرة اليد إلى المربع الذهبى بالفوز على ايسلندا بنتيجة 35 /31 فى دور الثمانية ، مما دفع مسئولي الاتحاد إلى رصد مبلغ 300 دولار لكل لاعب مكافأة قابلة للزيادة فى حالة الوصول للنهائى وفقا لتأكيدات عبده عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد اليد و رئيس البعثة فى مقدونيا.



وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32/ 29 قبل الخسارة من فرنسا 28 /24 ثم الفوز على تايوان 36 /25 ثم كندا 47 /20 ثم المجر 31 /24 وفى دور الـ16 سلوفينيا 30 / 23 ، قبل تحقيق الإنتصار على ايسلندا.