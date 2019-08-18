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مرأة

بفستان رصاصي .. كارول سماحة بإطلالة مثيرة

الأحد 18/أغسطس/2019 - 09:47 ص
صدى البلد
منار نور
نشرت الفنانة كارول سماحة صورًا من حفلها الأخير من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت كارول سماحة في الصور بفستان رصاصي طويل، وشعرها المنسدل على كتفيها.

ولم تتكلف كارول سماحة في وضع المكياج بل اكتفت بالألوان الترابية التي تبرز أنوثتها.

وعلى جانب آخر، تستعد كارول سماحة لخوض ثاني تجاربها في مجال السينما كممثلة من خلال فيلم "بالصدفة"، والذى تم تصويره على مدار عامين في بيروت، ومقرر طرحه في دور العرض اللبنانية يوم 26 سبتمبر المقبل.

ويشارك كارول سماحة في بطولة الفيلم بديع أبو شقرا، وباميلا الكيك، ومنير معاصري، غريتا عون، سامى أبو حمدان، جيهان غماس.

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